Le partenariat BEJUNE vole en éclat

Neuchâtel Xamax ne veut plus du partenariat BEJUNE. Le club de Challenge League a dénoncé pour la fin de saison l’entente qui régit l’organisation de la formation du football élite dans l’Arc jurassien. Il l’a annoncé ce jeudi. La convention lie la structure neuchâteloise, son académie, l’Association jurassienne de football et le FC Bienne. Xamax dit prendre cette décision « dans une optique de réorientation et d’optimisation du mode de fonctionnement du secteur de formation ». Il entend mettre sur pied une nouvelle structure dès la saison prochaine « avec de nouveaux partenaires », sans en dire davantage.





Un avenir très flou

Cette volonté n’est pas sans conséquence pour le football régional. La formation des jeunes pépites du football est entre les mains de l’AJF dans le Jura et le Jura bernois. Les clubs ont confié ce mandat à l’Association jurassienne de football il y a plus de 25 ans. La structure actuelle fonctionne via le Team Jura. Elle est autonome jusqu’aux M15. Dès les M16, elle devient commune dans le cadre du partenariat BEJUNE avec quatre équipes à la clé. L’AJF a appris la nouvelle ce jeudi matin par courrier. Ses dirigeants n’ont pas été consultés sur la nouvelle structure évoquée par Xamax. S’il doit encore prendre position, le directoire de l’AJF rappelle que l’organisation du football élite est définie par l’Association suisse de football. Le dossier va donc passer sur la table de l’ASF. Impossible aujourd’hui de dire de quoi sera fait l’avenir de la vingtaine de jeunes footballeurs talentueux du Jura et du Jura bernois.

De son côté, le FC Bienne doit encore analyser l’impact de cette année. Son président Dietmar Faes dit avoir des contacts avec d’autres clubs et ne s’émeut pas de cette annonce. /msc