Nathan Garcia veut faire son trou en Super League

Le FC Stade Lausanne-Ouchy et son Jurassien Nathan Garcia ne perdent pas espoir en Super League de football. L’équipe vaudoise est lanterne rouge au moment de la reprise prévue ce week-end. Elle compte sept points de retard sur le FC Bâle, avant-dernier. « On n’a plus d’autre choix que de gagner des matches », affirme sans détour Nathan Garcia qui fait partie des attaquants de la formation lémanique. « On doit apprendre de nos erreurs au premier tour, on a notamment été trop gentils parfois », renchérit l’Ajoulot. Le SLO a effectué deux matches amicaux durant sa courte préparation, dominant Thoune (Challenge League) 1-0 et Bulle (Promotion League) 4-0. A titre personnel, Nathan Garcia espère disposer de davantage de temps de jeu qu’au premier tour. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a travaillé dur. Le Jurassien est toujours à la quête de son premier but en Super League, une réussite qui pourrait agir comme un déclic, selon lui.





Young Boys sur l’autoroute

Quatre équipes peuvent encore être concernées par le titre, même si une d’elles dispose des faveurs de la cote. Young Boys est en tête du classement avec cinq points d’avance sur St-Gall et sept sur Zurich et Servette. Les Bernois devront toutefois gérer un calendrier chargé avec la participation aux 16es de finale de la Ligue Europa contre le Sporting Lisbonne et la Coupe de Suisse. /mle