Patrick Wäspe démis de ses fonctions à l’AJF et l'AFBJ

L’annonce par mail aux clubs de la région a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le microcosme du football jurassien. Patrick Wäspe a été démis de toutes ses fonctions au sein de l’Association jurassienne de football (AJF) et de l’Association de football Berne/Jura (AFBJ). Bien connu dans le milieu du foot régional, il occupait les fonctions de vice-président de l’AJF, président du comité de jeu de l’AJF et membre du comité de jeu de l’AFBJ. Le comité central de l’association jurassienne a décidé jeudi dernier de sa mise à pied avec effet immédiat, officiellement pour des « divergences de vues ».







« Plus possible de travailler comme ça », confie-t-on à l’AJF

Selon nos informations, l’AJF reproche des faits précis à Patrick Wäspe, sans en dévoiler la teneur précise. « Un grief principal a fait accélérer la décision », a confié à RFJ le président de l’AJF Jacky Borruat. Il pointe notamment des « propos et comportements inappropriés, ainsi qu’une faute grave ». Patrick Wäspe avait auparavant annoncé sa démission pour la fin de saison, mais « il n’était plus possible de patienter jusque-là », avance Jacky Borruat, précisant que la mise à pied a été décidée à l’unanimité au sein du comité central après « beaucoup de réflexion ». En interne, une autre source évoque « un soulagement », affirmant qu’il « n’était plus possible de travailler comme ça ». Les griefs ont été notifiés à l’intéressé oralement et par écrit.





« Ils me reprochent des faits qu’ils ne peuvent pas prouver »

Contacté, Patrick Wäspe confirme que l’AJF lui reproche des faits précis, mais « qu’ils ne peuvent pas prouver » selon lui, ajoutant que les membres du comité central « sont allés un peu vite ». « Je demande beaucoup de transparence sur les affaires internes et c’est là que je dérange, sur les questions que je pose », glisse l’ex-dirigeant qui reproche un manque de dialogue au sein des instances du football jurassien. Il relève par ailleurs qu’il ne tient pas la légitimité de ses fonctions du comité central, mais rappelle avoir été nommé « par l’assemblée générale des 47 clubs ». Patrick Wäspe dit être « en réflexion » sur la suite à donner et n’exclut pas d’engager une procédure juridique pour contester sa mise à pied. Il n’occupe à ce jour plus aucune responsabilité au sein de l’AJF et de l’AFBJ, mais conserve sa fonction de responsable des terrains de jeu au sein de l’Association suisse de football, prérogative non concernée par cette décision. /jpi