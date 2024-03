Le Birse FC débarque dans la région

Un projet axé sur la jeunesse

Au niveau sportif, l’équipe fanion du club devrait militer en 3e ligue et être entrainée par Steve Langel, ancien entraineur du FC Tavannes/Tramelan en 2e ligue interrégionale. Toutefois, « il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs », selon Nuno Loureiro qui refuse de parler de promotion dans l’immédiat. « Notre but est de continuer la formation avec la jeunesse », explique-t-il. D’autant plus que 260 juniors feront partie de ce nouveau club fusionné, de quoi voir venir. Cela permettra également de faire tourner les différentes buvettes et d’utiliser toutes les installations existantes, d’après le président. /lge