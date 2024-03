Commentaire : Le football élite aux SRD, une lourde responsabilité

Un laps de temps court pour de grandes responsabilités. Dans le football élite chaque saison compte. Et si cette structure ne permettait pas d’encadrer les jeunes de manière optimale ces prochaines saisons, notamment en raison du temps imparti pour la mettre en place, alors quel serait l’impact sur la carrière naissante de ces jeunes pousses ? Une interrogation légitime quand l’on sait l’exigence requise pour atteindre l’excellence.

Mais cette interrogation ne doit pas être prise comme un affront, car sur le papier, le projet est séduisant. Les Jurassiens doivent avoir une identité footballistique et les SR Delémont peuvent et doivent faire ce qu’il faut pour être le club phare. Mais pour cela, et bien, il faut retrouver le monde professionnel et si ce projet va dans ce sens, alors il faut aller au bout, mais surtout avec une identité régionale, en misant alors sur notre relève, car le risque que tout explose existe. Celui que certains clubs viennent récupérer leurs pépites insuffisamment utilisées également.

Les conflits entre les différents partis ont provoqué cette situation délicate. Peut-être que certains aspects au niveau de l’organisation du Team Jura pouvaient être améliorées… aux SRD de le faire maintenant, car l’attente est grande de la part des clubs qui ont donné le plein pouvoir à l’AJF il y a 25 ans. Messieurs, laissez donc les rancœurs de côté pour vous recentrer, tous ensemble, sur la base : le jeune footeux. Et pourquoi pas voir naitre le futur Nathan Garcia ou Patrick Sylvestre.