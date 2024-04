Des nouveautés pour attirer de nouveaux arbitres

Une formation plus souple

Une plateforme en ligne a été mise en place pour la formation de base des arbitres. Les personnes intéressées peuvent donc « à leur guise et à leur propre rythme suivre la formation pour devenir arbitre débutant », selon Ronald Cramatte. Une fois la théorie assimilée, des tests de condition physique et de théorie sont organisés afin de pouvoir arbitrer jusqu’en junior C. Jusqu’à présent, deux sessions étaient fixées chaque année, alors que dès maintenant, la formation peut se faire en tout temps. De plus, l’obligation de siffler au minimum douze fois par saison a été abaissée à six pour être moins contraignante. Ces arbitres appartiendront ainsi à l’AJF et non plus à des clubs. L’AFBJ espère ainsi franchir la barre des 650 arbitres rapidement. /lge