Le FC Courtételle tient le leader en échec

Le FC Courtételle ramène un point de la pelouse du leader. Il a tenu en échec Schötz 0-0 samedi après-midi en 1re Ligue de football. Le FCC termine ainsi son match sur un score nul et vierge pour la 3e fois consécutive. L’entraineur des Vadais David Quain s’est dit satisfait de la performance de son équipe qui a su tenir la dragée haute à la meilleure équipe du championnat. L’équipe jurassienne aurait même pu prendre l’avantage par deux fois dans cette rencontre. Adrien Jeker a tiré sur la barre transversale dans les 20 dernières minutes de jeu. Antoine Rossé a ensuite loupé une « occasion fantastique » à la 95e en manquant sa reprise sur un centre du même Adrien Jeker. « On redevient intéressant et on a rendu une belle copie » indiquait encore David Quain. Le FC Courtételle conserve sa 6e place au classement. Il compte quatre longueurs de retard sur le podium. /fwo