Les SR Delémont assurent l’essentiel

Un jeu poussif mais avec pas mal de réussite

Mais avant la tête victorieuse de Florent Hushi, les SRD ont éprouvé de grandes difficultés à mettre leur jeu en place et se montrer réellement dangereux. « On gagne mais on est tous déçus du contenu qu’on a pu proposer », analyse le capitaine delémontain Matteo Cesca, conscient que la manière n’y était pas ce dimanche. En première mi-temps, les protégés d’Anthony Sirufo ont eu beaucoup de chance de ne pas voir les St-Gallois prendre les devants. Par deux fois, Brühl a touché la barre transversale du but gardé par Cyril Schwendimann. Le jeune portier de 17 ans a disputé son premier match avec les « Sports » suite aux indisponibilités pour blessure des deux autres gardiens. Et en plus d’avoir la baraka, Cyril Schwendimann a répondu présent en gardant ses cages inviolées et en réalisant plusieurs parades, dont quelques précieuses sorties dans les airs en fin de partie.