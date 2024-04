Le FC Ajoie-Monterri enchaîne

Le FC Ajoie-Monterri remporte un duel régional. Les footballeurs jurassiens de 2e ligue interrégionale se sont imposés 4-2 contre Tavannes/Tramelan samedi après-midi à Tramelan. Les Ajoulots ont concédé l’ouverture du score peu après la 30e minute, mais Noel Allemann est parvenu à égaliser sur pénalty 5 minutes plus tard avant de s’offrir un doublé au retour des vestiaires. Hervé Tschanz a ensuite permis à son équipe de prendre deux longueurs d’avance à l'heure de jeu, mais les Bernois ont réduit l’écart dans la foulée. Gauthier Couchot a finalement marqué le 4e et dernier but de son équipe à la 83e. « Cette victoire fait du bien, on a mérité les 3 points et on commence à décoller », nous a confié le président du FCAM Jean-Baptiste Petignat après ce 2e succès consécutif. Ajoie-Monterri reste 7e du classement et prend 7 points de bonus sur la barre. /cra