L’avenir du football élite dans le Jura s’éclaircit gentiment

Un projet qui avance petit à petit

L’idée des SR Delémont n’est évidemment pas de tout bouleverser. À l’heure actuelle, les SRD auront toutes les catégories jusqu’en FE15, comme c’est le cas actuellement avec le Team Jura. Les meilleurs joueurs partiront ensuite du côté de Neuchâtel Xamax pour la suite de leur carrière footballistique. Si le FC Bienne rejoignait le projet, une équipe de FE16 pourrait être envisagée à cheval entre le Jura et le Seeland. Concernant les staffs, les entraineurs « sont connus à 95% », selon Sébastien Lapaire, coordinateur technique footeco pour le partenariat BEJUNE. Toutefois, les SRD préfèrent ne pas divulguer de nom avant que tout soit officiel. Une chose est sure également, les joueurs qui font partie de la filière Sport Art Étude continueront de bénéficier de cette prestation. Concernant les finances, plusieurs incertitudes planent encore. « On connait certains éléments, mais il y a plein de choses qui ne sont pas encore négociées avec les autorités », explique Patrick Fleury. En revanche, le président assure « qu’il n’y aura pas de cotisations de la part des clubs pour la reprise du football élite ». Les cotisations pour les parents seront quant à elles fixées ces prochaines semaines.