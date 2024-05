Un tournoi de football scolaire au format réduit

Cette nouvelle manière de procéder résonne comme une opportunité pour lui. « C’est important pour la cohésion d’une école. On doit donner la possibilité aux élèves de se retrouver et de vivre des bons moments », explique Christophe Fromaigeat. Il a d’ailleurs remarqué qu’à l’exception de certaines équipes, la plupart des élèves étaient là pour partager un moment convivial et surtout pas axé sur la compétition. « On n’a pas vraiment eu de réactions négatives de la part des élèves et des parents », affirme le directeur. Au contraire, selon lui, ce sont plutôt les remarques positives qui ont afflué. Pour Christophe Fromaigeat, ce tournoi interne était aussi l’occasion pour certaines équipes qui ne se seraient pas inscrites au tournoi cantonal, de participer à cette activité. Place à la compétition à présent avec le tournoi qui se déroule ce samedi. /lge