Un duel alléchant en finale de la Coupe jurassienne

FC Courrendlin-Courroux, un penchant pour les équipes qui jouent plus haut

De son côté, le FC Courrendlin-Courroux voudra accomplir la passe de trois. Il a déjà éliminé deux formations de 2e ligue aux tours précédents : Porrentruy en huitième de finale et Moutier en demi-finale. « On n’a pas volé nos victoires », affirme l’entraîneur de l’équipe vadaise. Walter Dos Reis met en avant le travail de son groupe qui allie jeunesse et expérience. « C’est un beau mélange qu’on a réussi à créer », applaudit le technicien. /nmy