Du changement dans le football féminin jurassien

Les footballeuses du Groupement Féminin Vallée (GFV) passeront sous la houlette du FC Courrendlin-Courroux la saison prochaine. Une annonce faite ce jeudi soir alors que le GFV sera dissout à la fin de cette saison. Ainsi, un nouveau staff technique a été recruté pour encadrer la 1re équipe féminine qui évoluera en 2e ligue : Cédric Koller et Gilles Berberat prendront les rênes l’équipe. Une 2e formation sera créée et évoluera en 4e ligue, encadrée par Stéphane Rebetez. « L’objectif est de permettre aux joueuses d’évoluer dans les meilleures conditions possibles et d'offrir aux joueuses jurassiennes de talent, une opportunité de jouer dans une ligue compétitive, à la hauteur de leurs ambitions et de leur niveau de jeu », explique le FC Courrendlin-Courroux qui organisera aussi des entraînements « découverte » pour les filles à la fin du mois de juin. /comm-mmi