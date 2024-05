L’équipe de Suisse féminine attire les foules à Bienne

Cette séance était également l’occasion pour le tout nouveau fan club de se faire connaître. Avec actuellement 150 abonnés sur les réseaux sociaux, il espère se développer rapidement pour pouvoir animer au mieux l’Euro qui se tiendra en Suisse l’an prochain. « On s’est dit qu’il fallait qu’on fasse quelque chose et qu’on regroupe les gens pour promouvoir le football féminin en Suisse et pour faire que la fête soit belle l’an prochain », explique la présidente Céline. Elle et ses deux consœurs se sont inspirées de la « fan culture anglaise » pour développer leur fan club. Leur objectif est clair : créer le même enthousiasme en Suisse. Et Céline se réjouit de voir que le monde se bouscule déjà au portillon pour venir voir un simple entrainement. « Je suis le football féminin depuis 2008 et il n’y avait pas autant de monde pour un match. On voit donc une belle évolution, même si elles méritent encore plus de monde », raconte-t-elle. /lge