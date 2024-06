Un nouveau duo d’entraîneurs au FC Porrentruy

Un duo d’entraîneur en remplace un autre au FC Porrentruy. Le club ajoulot de 2e ligue de football confirme ce jeudi la nomination de Cumhur Sirimsi et Shpetim Muja en tant que nouveaux entraîneurs de l’équipe première. Ils remplaceront pour la saison prochaine le binôme Alexandre Martinovic – Emmanuel Giupponi (président-coach) qui officiait depuis octobre 2023 et avait annoncé son départ. « Bien connus du FC Porrentruy et de la région, les deux nouveaux entraîneurs apporteront leur passion, leur expertise et leur réseau local afin d’écrire une nouvelle page de l’équipe fanion bruntrutaine », commente le club dans un communiqué. Tous deux ont par le passé joué et entraîné en deuxième équipe du club bruntrutain. Ils jouaient ensemble avec les Séniors lors de l’année écoulée. Cumhur Sirimsi entraînait aussi cette saison le FC Coeuve actuel 7e de son groupe de 4e ligue avant son dernier match ce vendredi face au... FC Porrentruy. /comm-jpi