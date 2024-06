« Rendez-vous sport » : pour Peter Zeidler, la Suisse peut être fière

La Suisse a frôlé l’exploit contre l’Allemagne. La Nati a été rejointe dans le temps additionnel dimanche soir à Francfort (1-1) pour son dernier match de poule à l’Euro de football. Le Suisse Dan Ndoye a inscrit son premier but sous le maillot national à la 28e minute de jeu. Niklas Füllkrug a égalisé dans le temps additionnel. La Suisse termine donc 2e de son groupe et se qualifie pour les 8es de finale. Pour le connaisseur du football suisse et allemand Peter Zeidler, les Suisses « étaient beaucoup plus dangereux en 2e mi-temps, ils ont montré une très belle image. La Suisse m’a impressionnée et peut être fière mais bien sûr, à 2 minutes de la fin, on a toujours des regrets et je crois que la 1re place du groupe aurait été meilleure pour la Suisse ». L’ancien coach de St-Gall et désormais à la tête de Bochum en 1re division allemande loue aussi la stratégie de Murat Yakin qui n’a pas aligné deux fois le même « onze » de départ dans cet Euro : « Ça crée aussi cet esprit d’équipe si ce n’est pas toujours le même « onze » et il implique tous les joueurs, c’est une très bonne idée de Yakin », estime Peter Zeidler. Alors que la Suisse jouera son 8e de finale samedi à 18h à Berlin (sans le défenseur Silvan Widmer, suspendu) contre un adversaire qui reste à déterminer, Peter Zeilder se veut optimiste : « C’est possible que les Suisses arrivent très, très loin », annonce-t-il. /mmi