La reconnaissance des arbitres de l’Euro pour des supporters jurassiens

Des Jurassiens accueillis au camp de base des arbitres de l’Euro. Un groupe de supporters de la région a rencontré les juges de la compétition de football. Cette rencontre particulière est partie d’une pancarte que les quatre hommes ont brandie en l’honneur des officiels à l’occasion du match entre la France et l’Autriche. L’idée est venue des quatre supporters qui possédaient des billets pour cette partie « mais ne soutenaient aucune des deux équipes », selon Joris Bouele, un membre du groupe. Les Jurassiens, arrivés au stade en tenue de juge, se sont tout de même fait « huer de manière sympathique » par les autres supporters avant la rencontre. L’UEFA, organisatrice de la compétition, a apprécié le geste de la bande et l’a invité à visiter le camp de base des arbitres à Francfort. Le groupe a été surpris de l’accueil des officiels qui leur ont demandé des « selfies » et ont même reçu les maillots officiels de la part de l’équipementier des hommes au sifflet. Cette rencontre, postée sur le compte Instagram de l’UEFA, a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a également permis aux quatre Jurassiens « d’avoir un autre point de vue sur les arbitres ». /fwo