J-1 avant un match couperet pour la Suisse à l’Euro de football. La Nati affronte l’Italie ce samedi à 18h à Berlin en 8e de finale de la compétition. L’entraîneur des SR Delémont Anthony Sirufo, supporter de l’Italie, était ce vendredi l’invité de « La Matinale » pour évoquer les enjeux de ce match. « Le fait d’avoir trois champions des grands championnats, Sommer, Akanji et Xhaka, on sent une belle confiance dans l’équipe de Suisse », avance Anthony Sirufo, alors que la Nati n’a pas encore perdu dans cet Euro. De l’autre côté, l’Italie s’est qualifiée in extremis pour les 8es de finale. « Il faut toujours se méfier avec l’Italie. Il est vrai que cette année, ce n’est pas l’équipe la plus qualitative mais on sait quand même qu’historiquement, c’est une grande nation de football », tempère Anthony Sirufo qui ajoute : « La Suisse va devoir assumer ce statut » de favorite. /mmi