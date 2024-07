Alexandre Martinovic nouveau responsable technique du FC Ajoie-Monterri

De joueur à entraîneur puis désormais directeur sportif. Alexandre Martinovic a été nommé dernièrement responsable technique du FC Ajoie-Monterri dont la première équipe s’est maintenue en 2e ligue interrégionale. Ancien gardien du FC Porrentruy et co-entraîneur des « rouge et noir » en 2e ligue lors de la saison écoulée, le Montbéliardais remplacera Michael Urrutia qui a démissionné. Alexandre Martinovic retrouvera au FCAM l’entraîneur Thierry Payet qu’il a croisé à Porrentruy lors de la saison 2022-2023. « Thierry Payet a été reconduit comme entraîneur, et il sera désormais assisté par Kylian Sylvestre », précise par ailleurs le président du club ajoulot Jean-Baptiste Petignat. La deuxième équipe, pensionnaire de 2e ligue, sera toujours entraînée par Damien Frutiger, assisté de Christophe Torti. /jpi