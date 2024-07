L'Espagnol Pedri forfait pour le reste du tournoi

La Fédération espagnole de football a confirmé samedi que Pedri, sorti sur blessure contre l'Allemagne, souffrait d'une entorse au genou gauche. Il sera bien forfait pour le reste de la compétition.

Le milieu offensif, resté au sol après une grosse faute de Kroos à la 4e minute de jeu alors qu'il partait en contre, a tenté de reprendre la rencontre mais il a fini par céder sa place, en larmes en se tenant le genou, à Dani Olmo. Il est revenu sur la pelouse pour célébrer la qualification de son équipe pour les demi-finales (2-1 ap) avec un bandage et en boitant.

Le joueur de 21 ans venait de faire son retour en sélection et dans le onze de départ après plus d'un an et demi d'absence en raison de plusieurs blessures, et était jusqu'ici l'un des éléments-clés de Luis de la Fuente. Le sélectionneur espagnol devra faire sans lui pour la demi-finale face à la France mardi à Munich.

Kroos désolé

Le milieu allemand Toni Kroos, qui disputait vendredi le dernier match de sa carrière, a 'demandé pardon' à Pedri et lui a souhaité 'un prompt rétablissement'. 'De toute évidence, ce n'était pas mon intention de te blesser. Je te souhaite une récupération rapide et le meilleur pour la suite. Tu es un grand joueur', a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

/ATS