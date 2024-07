Grande déception chez les supporters de la Nati

Une désillusion, mais beaucoup de fierté chez les supporters. Ils étaient nombreux à se réunir dans les fanzones de la région pour assister au quart de finale de l’Euro de football entre la Suisse et l’Angleterre. C'était le cas à la patinoire de Delémont, où ils ont vibré sur le 1-0 de Breel Embolo et ont cru à une qualification historique, mais les Anglais sont revenus dans la rencontre 5 minutes plus tard avant de l’emporter aux tirs au but. Le rêve s’est alors brisé pour les supporters de la Nati. /cra