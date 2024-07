« Sur la route de l’Euro » avec le FC Lugnez-Damphreux

« Sur la route de l’Euro » sera dans les Franches-Montagnes mercredi. RFJ ira à la rencontre du FC La Courtine. En direct de Lajoux, nous décortiquerons la 1re demi-finale entre la France et l’Espagne et nous nous pencherons sur la 2e entre l’Angleterre et les Pays-Bas en compagnie de notre expert du jour, Bertrand Choffat, l’ancien directeur technique de l’Association de football Berne/Jura. /nmy