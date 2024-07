Classement FIFA: la Suisse retrouve le top 15, l'Argentine domine

Après avoir atteint les quarts à l'Euro, la Suisse est de retour dans le top 15 du classement FIFA. L'équipe de Murat Yakin grimpe de quatre places et se place juste derrière le Maroc (14e).

Grâce à ses deux victoires contre la Hongrie et l'Italie et à son match nul contre le pays hôte en Allemagne, la Suisse dépasse les Etats-Unis, le Mexique, le Japon et le Sénégal. L'Allemagne gagne trois rangs et occupe désormais la 13e place.

La tête du classement demeure inchangée avec l'Argentine qui domine. Derrière le champion du monde et vainqueur de la Copa América se trouvent la France et l'Espagne. Le champion d'Europe grimpe de cinq places grâce à son titre. L'Angleterre, finaliste du de l'Euro, suit les Espagnols. Les Britanniques ont dépassé le recordman du monde, le Brésil, qui a déçu lors de la Copa America.

Le Danemark (21e) et la Serbie (32e), adversaires de la Suisse avec l'Espagne en Ligue des Nations, restent à leur place dans le classement.

Les percées les plus spectaculaires sont réalisées par la Turquie, quart de finaliste de l'Euro, qui gagne 16 places (26e), et le Venezuela, également quart de finaliste de la Copa America, qui progresse de 17 rangs (37e).

/ATS