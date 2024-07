Les SRD battus par le FC Sochaux-Montbéliard à Mervelier

Une affiche footballistique plaisante au fond du Val Terbi… Mervelier accueillait les SR Delémont et le FC Sochaux-Montbéliard ce mardi pour une rencontre amicale. Cette affiche entre l’équipe jurassienne de Promotion League et la formation doubiste de National a été très plaisante, surtout en première mi-temps. Les deux équipes ont cherché à jouer au ballon sur la pelouse du Stade du Gord. Cette rencontre a en effet eu lieu à Mervelier, car le gazon de La Blancherie n’est pas encore prêt à accueillir ses pensionnaires.





Sur le pré, devant 800 spectateurs, le FCSM s’est imposé 2-0, un score acquis en première mi-temps. Avant le thé, les Français ont proposé un jeu bien léché, autour de Dimitri Liénard (ndlr : plus de 150 matches de Ligue 1 avec Strasbourg) et de nombreux joueurs de talent formés à Bonal. Les visiteurs ont marqué à la 33e minute de jeu, puis à la 42e. L’entraîneur sochalien a ensuite décidé de changer complètement son équipe à la mi-temps, ce qui a brisé le rythme des Doubistes. En face, Delémont ne s’est pas caché et a séduit, surtout entre le quart d’heure de jeu et l’ouverture du score du FCSM. Les SRD ont eu une grosse occasion de but par Altin Shala, mais ne sont pas parvenus à concrétiser. Anthony Sirufo a aussi procédé à de nombreux changements à la mi-temps et à l’heure de jeu et la jouerie delémontaine s’en est ressentie. Reste que le nouveau venu Dramane Sissoko a manqué une grosse occasion de but à la 77e minute de jeu, avant de délivrer un centre bien tendu pour Theo Opoku-Mensah dont la frappe a été contrée in extremis. Si Delémont aurait pu sauver l'honneur, l'addition aurait aussi pu être plus corsée pour les Jurassiens.