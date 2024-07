Anthony Sirufo : « On commence le championnat avec l’ambition de gagner tous les matches »

Les choses sérieuses reprennent pour les SR Delémont. Les footballeurs de la capitale jurassienne entameront le championnat de Promotion League ce samedi (en direct dès 19h15 sur RFJ) sur la pelouse du FC Bienne. Après une première saison à ce niveau de jeu bouclée à la 5e place du classement, l’entraîneur des « jaune et noir » Anthony Sirufo se veut encore plus ambitieux. Pour remplir les objectifs, il a fallu étoffer l’effectif. Si quatre joueurs ont quitté le club, quatre renforts débarquent aux SRD. « On a voulu renforcer deux postes primordiaux : emmener du poids devant et un milieu à connotation plus défensive. On a doublé un piston et on a le retour de Maël dans les buts », détaille Anthony Sirufo. « Les joueurs qui venaient de l’extérieur, hormis Stroppolo, étaient un peu en retard par rapport aux nôtres », ajoute le technicien qui a pour objectif de « faire encore mieux » que la saison dernière. /mmi