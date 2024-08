« Le football féminin jurassien doit avoir un petit peu d’ambition »

Le football féminin jurassien a une nouvelle responsable : Cassie Oeuvray a pris ses fonctions en juillet à l’Association jurassienne de football (AJF). Elle a présenté ses ambitions ce vendredi dans « La Matinale ». « Je suis dans le monde du football depuis une trentaine d’années. J’ai joué, j’ai entrainé, j’ai arbitré, j’ai présidé un club. Ça fait aussi partie de l’ADN familial », s’est présentée Cassie Oeuvray qui dresse un tableau positif du football féminin dans la région qui compte 20 équipes au total, actives et juniores : « On a une légère augmentation du nombre d’équipes », se réjouit la nouvelle responsable qui veut « pérenniser les bases et si on peut augmenter le nombre d’équipes autant le faire ». Concernant la relégation de la locomotive en 2e ligue, le FC Courrendlin-Courroux, Cassie Oeuvray ne s’affole pas : « Le but, c’est de pouvoir compter une équipe en 1re Ligue, avoir une locomotive, mais il faut aussi que les autres équipes actives aient de l’ambition ». L’année prochaine, l’Euro féminin se tiendra en Suisse, une belle vitrine pour l’AJF qui espère que « le plus de monde possible aille voir les matches » et « mettra en place des projets dans le Jura » avec, dans un coin de la tête, l’envie de voir augmenter le nombre de licenciées après la compétition. /mmi