Le FC Courtételle coleader de 1re Ligue !

Le FC Courtételle confirme son très bon début de saison en 1re Ligue. Voilà les footballeurs vadais coleaders du classement à l’issue de la 5e journée de championnat après leur victoire à domicile 2-0 ce samedi après-midi face aux Bernois de Münsingen. Les Verts ont ouvert le score à la 64e minute sur un contre express conclu par Hugo Casano, bien lancé dans la profondeur sur un long ballon.





Sidibé profite d'une montée du gardien adverse sur corner



C’est encore en contre, alors que le portier adverse était monté pour un corner de la dernière chance, qu'Aboubakar Sidibé a scellé le score en allant marquer dans le but vide dans le temps additionnel. Le FC Courtételle compte 10 points après cinq rencontres, tout comme le FC Schötz, et ne doit sa deuxième place qu’à la différence de but. /jpi