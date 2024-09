Une nouvelle présidente à la tête du FC Moutier

Elle est la première femme à prendre les rênes du FC Moutier. Aurore Marchand a été nommée présidente du club de football prévôtois jeudi soir lors de l’assemblée générale. Elle succède à André Nyffeler qui a passé six années à la tête du club, dirigeant notamment les festivités du 100e anniversaire de la société en 2001, et restera assesseur au sein du comité ainsi que président d’honneur. Prévôtoise et entrepreneure, Aurore Marchand a porté les couleurs du FC Moutier en catégories juniors et est revenue au club en 2019 où elle entraîne les Juniors D et siégeait comme membre de la commission manifestations. « Lors de l’assemblée générale, elle a souligné l’importance de rester dans la continuité et s’est déclarée prête à relever les défis qui attendent le FC Moutier et ses 330 membres, notamment la rénovation prochaine de la buvette et des vestiaires du stade de Chalière et son financement en partenariat avec la ville de Moutier, ainsi que la stabilisation budgétaire », précise le club dans un communiqué. Le comité a par ailleurs été réélu pour un nouveau mandat et se compose d’Antony Pelletier (vice-président et responsable sponsoring), Claude Mottaz (secrétaire général), André Nyffeler (assesseur), Burim Morina (directeur sportif), Michael Ren (responsable infrastructure et communication) et Jean-Claude Zumbach (caissier central). /comm-jpi