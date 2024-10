Le FC Bassecourt fait le plein

Le FC Bassecourt ne tremble pas dans un duel de bas de tableau. Les footballeurs vadais ont battu la lanterne rouge Muttenz 4-2 samedi aux Grands-Prés. Ils ont ouvert la marque sur un pénalty transformé par Samir Nouicer à la 13e, avant d’encaisser l’égalisation juste avant la mi-temps. Les Jurassiens ont pris deux longueurs d’avance après le thé grâce à un but de Gautier Véjux à la 48e et à un pénalty à nouveau réussi de Samir Nouicer à la 68e. Les Bâlois ont réduit l’écart en fin de partie, mais Iago Quintas n’a pas laissé le doute s’installer du côté des « jaune et noir » en scellant le score à la 86e. « C’est une victoire méritée, nous avons bien géré le match et n’avons pas eu de moments difficiles. Muttenz marque son premier but sur son premier tir cadré. C’est nous qui avons eu le ballon le plus souvent. C’est une victoire importante contre le dernier, même si le championnat est encore long. Mais c’était un bon match pour voir si nous étions toujours sur le bon chemin. Nous avons été en manque de réussite ces dernières semaines, mais là ça tourne à nouveau dans le bon sens », a confié à RFJ le directeur sportif du FC Bassecourt Fabrice Ribeaud.

Cette victoire permet à l’équipe de Lulzim Hushi de passer du bon côté de la barre, à la 13e place, avec une longueur d’avance sur le dernier relégable. /emu