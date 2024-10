Philippe Rossinelli « peine à comprendre » son éviction de Tavannes/Tramelan

« Je pensais qu’on avait encore tout pour s’en sortir, surtout que le but du club était de faire jouer des jeunes et que l’on m’avait tenu la théorie que tomber n’était pas trop grave. L’année dernière on avait 10 points à Noël et on a fini avec 47 points (NDLR 41 points), donc il n’y avait pas le feu au lac. Donc là, après sept matches, j’ai un peu du mal de m’y retrouver et à comprendre ce revirement de politique », confie sans détour l’entraîneur jurassien. Il pointe également des conditions d’entraînement difficiles voire impossibles ces dernières semaines avec des terrains communaux impraticables en raison des pluies.





« Objectifs de progression sportive et résultats pas atteints »

Le FCTT a pu s’entraîner deux fois à Bienne, « autrement on est allé courir dans les rues de Tramelan, donc quand on joue contre des équipes qui ont des synthétiques, l’écart se creuse toujours un peu plus », plaide Philippe Rossinelli. Le président du club Loïc Châtelain justifie cette décision par « des objectifs de progression sportive qui n’étaient pas atteints, les résultats et l’attitude de l’équipe pas en adéquation avec les valeurs défendues par le club », estimant que le FCTT avait cette année l’opportunité de jouer « mieux que le maintien ». C'est le duo d'assistants Fabio de Feo - Yannick Langel qui reprendra l'équipe première. A 70 ans, Philippe Rossinelli affirme qu'il a encore la « passion du football » et ne s'estime pas « usé ». Il se dit soulagé d'avoir une pause après des semaines difficiles mais « ne ferme aucune porte ». /jpi