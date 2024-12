La Suisse connaît ses adversaires pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Elle affrontera dans le groupe B, la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Cette phase de groupe débutera en mars prochain et se terminera en novembre. Pour rappel, la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique comptera 48 équipes (16 européennes). Il s'agira ainsi du Mondial le plus inclusif jamais organisé. /lge