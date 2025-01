Le favori au titre en Super League, c’est Bâle pour Bernard Challandes

Une lutte à trois contre la relégation

Si la course au titre est serrée, la lutte contre la relégation l’est tout autant. Winterthour, Grasshopper et Yverdon Sport sont les clubs les plus menacés. Ces trois formations ont d’ailleurs changé d’entraineurs à la mi-saison, preuve de la tension qui règne chez elles. « Aucune ne peut se sentir un petit peu moins en danger qu’une autre. Pour moi, ça va être une terrible bagarre. La dernière place est dangereuse, mais l’avant-dernière aussi avec le barrage », avertit Bernard Challandes.