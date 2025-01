Des graines de champions s’illustrent à Delémont

Petits ponts, roulettes et râteaux étaient à l’honneur ces derniers temps à La Blancherie. L’Association jurassienne de football a organisé plusieurs tournois en salle à Delémont. Au total, 23 vainqueurs différents ont été sacrés dans « un climat de fair-play et de plaisir », souligne l’AJF dans son communiqué. Le public a par ailleurs répondu positivement et s’est déplacé en nombre, indique l’organisation. /comm-mle