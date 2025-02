Dernier test réussi pour les SR Delémont

Les SR Delémont reçus cinq sur cinq. La formation jurassienne de football s’est payé Bienne 2-0 mercredi soir aux Prés-Roses à l’occasion de leur dernier match amical avant la reprise du championnat. Une préparation hivernale parfaite pour les hommes d’Antony Sirufo qui ont gouté à la victoire lors de leurs cinq sorties amicales sans encaisser le moindre but.

Les Jurassiens ont livré une performance solide contre le leader seelandais de Promotion League. Ils menaient 1-0 après une première mi-temps de haut vol. L’unique but avait été inscrit par l’intermédiaire d’Altin Shala à la 14e. L’attaquant était parfaitement servi par son coéquipier Süleyman Türkes qui avait récupéré un ballon mal relancé. Les hommes d’Anthony Sirufo ont manqué plusieurs grosses occasions dans ces 45 premières minutes de jeu. « On doit rentrer à la mi-temps avec 2 ou 3-0 et le match est plié. On doit s’améliorer sur ça », indiquait le milieu de terrain Martin François. Les SRD sont parvenus à doubler leur avantage à la 63e grâce à un deuxième but d’Altin Shala magnifiquement servi par Mouhamed Coulibaly. Une préparation qui donne de la confiance au vestiaire delémontain, selon Martin François : « On a bien travaillé que ce soit à l’entrainement et en match. On n’a pas encaissé de goals. C’est de bon augure pour la suite ».

Johan Kury retrouve de bonnes sensations

La recrue hivernale Johan Kury a joué un peu moins d’une mi-temps mercredi soir. L’occasion pour lui de retrouver des sensations après avoir subi une blessure au genou qui l’a écarté des terrains pendant près d’un an. L’ailier de 23 ans avait le sourire à la fin de la rencontre : « Avec la confiance du coach et de l’équipe, ça revient gentiment ». Ce joueur polyvalent estime qu’il pourra apporter de « la vitesse, des dribbles et de la percussion » dans la formation jurassienne. Johan Kury a hâte de reprendre le championnat de Promotion League dans une dizaine de jours sur la pelouse des moins de 21 ans de Zurich. /fwo