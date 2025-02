Week-end de reprise pour les footballeurs de Courtételle et Bassecourt

Le FC Bassecourt est à la croisée des chemins. L’équipe jurassienne a terminé la première partie du championnat à la huitième place. Elle compte six points de retard sur le podium et cinq d’avance sur la zone de relégation. Au moment d’aborder les objectifs, l’entraîneur Lulzim Hushi se montre prudent : « Quand on aura fait quelques points, on saura si on peut viser le haut... ». Le contingent du FC Bassecourt est resté plutôt stable cet hiver. Signalons tout de même les départs du gardien Gilles Monti, de Samir Nouicer et de Mehdi Boudiba et les arrivées du gardien Egzon Havolli, de Robin Hushi et de Thibault Lancry.