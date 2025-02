Maheta Molango : « On défend la qualité de ce qui nous a fait rêver »

Les passionnés de football ont pu découvrir les dessous de ce sport jeudi soir à Tramelan. Maheta Molango a participé à une conférence organisée par le FC Tavannes/Tramelan à l’occasion de sa soirée de gala. L’enfant du Jura bernois avait débuté sa carrière footballistique sur les terrains de la région avant de devenir professionnel. Maheta Molango a, par la suite, occupé plusieurs postes dans le milieu du football. Il a notamment été directeur général du RCD Majorque jusqu’en 2020 et a travaillé pour la FIFA.

Depuis 2021, l’homme de 42 ans est le président du syndicat des footballeurs anglais et gallois, la PFA. Il est à la tête d’une équipe de 100 personnes qui représente les intérêts de tous les joueurs et joueuses professionnels qui évoluent dans les championnats anglais. Un des thèmes les plus évoqués ces derniers temps est la surcharge des joueurs. Un sujet sur lequel travaille la PFA et Maheta Molango : « On a engagé des discussions avec l’UEFA et la FIFA qui n’ont pas abouti et on a déposé deux plaintes pour que les gens comprennent que le calendrier est surchargé. Ce n’est pas qu’une question de la fatigue des joueurs mais aussi de la qualité de ce qu’on voit sur le terrain ». Maheta Molango cherche à défendre « la qualité de ce qui nous a fait rêver. Si je suis tombé amoureux du football, c’est parce que mes idoles avaient une cadence de match qui permettait qu’on puisse voir la meilleure version d’eux-mêmes. Aujourd’hui, on voit le 70% de la qualité sur le terrain et c’est ça qui m’inquiète ».