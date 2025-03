Match nul et vierge pour le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt décroche son premier point de l’année en championnat. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu 0-0 sur la pelouse de Dietikon samedi en 1re Ligue de football. Ils sont bien entrés dans la rencontre et ont obligé les locaux à commettre plusieurs fautes dans leur camp. Ils se sont ainsi créé plusieurs petites occasions sur coups de pied arrêtés dès l’entame, mais ne sont pas parvenus à mettre réellement en danger le gardien zurichois. La rencontre s’est poursuivie sans grande animation offensive avec quelques percées de part et d’autre, mais pas d’occasions franches. En deuxième mi-temps, Dietikon a mis le pied sur ballon et est entré plusieurs fois dans la surface vadaise, mais la défense et le gardien sont restés vigilants pour garder leur cage inviolée. Bassecourt s’est tout de même créé une petite frayeur dans le temps additionnel, mais le portier Cyril Schwendimann a réalisé un arrêt décisif sur une reprise de volée du bout du pied d’un attaquant zurichois.

Le FC Bassecourt passe au 11e rang de la hiérarchie avec 21 points récoltés en 18 matches. Il prend provisoirement une avance de cinq longueurs sur la barre. /cra