Victoire convaincante pour le FC Courtételle

Le FC Courtételle tient sa première victoire de l’année en championnat. Il s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Muttenz samedi après-midi en 1re Ligue. Les joueurs de François Marque ont rapidement fait mal aux Bâlois dans cette rencontre. Steve Coehlo a profité d’une mauvaise passe en retrait d’un adversaire pour se projeter. Il a su faire preuve de subtilité pour glisser le ballon du talon à Adrien Jeker qui a réussi à se défaire du défenseur pour ouvrir le score du pied gauche à la 8e minute de jeu. Après sa passe décisive, l’ancien joueur des SR Delémont n’était pas loin de s’offrir un but d’anthologie à la 24e. À la suite d’un coup-franc, il a vu le ballon lui revenir dans les pieds et a réalisé un joli sombrero, mais la frappe enchaînée est passée au-dessus de la barre. Malgré une légère domination et quelques petites occasions, les verts ne sont pas parvenus à doubler la mise en première mi-temps. Il a fallu attendre la 57e et un corner de Dionys Stadelmann dans les cinq mètres pour voir un autogoal offrir deux longueurs d’avance aux Vadais. Le FCC s’est mis à l’abri à la 70e minute avec un magnifique coup-franc direct d’Adrien Jeker qui a logé le ballon dans la lucarne pour s’offrir un doublé. Les Jurassiens ne sont pas parvenus à garder leur cage inviolée. Ils ont concédé la réduction de l’écart à la 87e au terme d’une contre-attaque de Muttenz.

Le FC Courtételle grimpe au 8e rang de la hiérarchie. Il prend provisoirement sept longueurs d’avance sur la zone rouge et revient à six points du podium. /cra