Madeleine Boll : « Jamais je n’aurais imaginé que la Suisse puisse organiser l’Euro »

La pionnière du football féminin en Suisse était dans la région samedi. Madeleine Boll a participé à une table ronde dédiée à la place des femmes dans le monde du football. Celle-ci a été mise sur pied à Cinémont à Delémont à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes par le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes, l’Office des sports ainsi que l’Association jurassienne de football. Outre Madeleine Boll, l’arbitre Keline Ribeaud, la responsable du football féminin à l’AJF Cassie Oeuvray, l’ancienne joueuse et entraineure Sabrina Ribeaud , la présidente du FC Coeuve Carole Brahier, ainsi que le ministre jurassien des Sports Martial Courtet ont partagé leur expérience et leur vison quant à l’évolution des femmes dans ce sport, notamment à l’approche de l’Euro féminin qui se tiendra cet été en Suisse.



Née en 1953, la Valaisanne Madeleine Boll est la première femme à avoir obtenu une licence en 1965. Elle lui avait été retirée par la suite, car les femmes ne pouvaient pas jouer au football en compétion pour des raisons médicales à l’époque. Cela a amorcé la création de la Ligue suisse féminine de football qui a vu le jour en avril 1970 et qui a ensuite permis à cette passionnée de faire une belle carrière, qui l’a notamment vu évoluer en Italie. Aujourd’hui, ce sont environ 42'000 joueuses qui sont enregistrées à travers le pays. « C’est merveilleux. Mon histoire date de 1965 et 60 ans après on a l’Euro, c’est un cadeau suprême. Les footballeuses suisses sont reconnues. Le grand pas qu’il faudra faire maintenant pour exiger des performances à haut niveau, c’est le professionnalisme. Il faudrait aussi trouver de bons formateurs et dire aux filles qui jouent actuellement que plus tard on aura besoin d’elles, en tant que dirigeante, entraineure ou arbitre », confie Madeleine Boll.