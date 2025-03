Le FC Bassecourt ne verra pas la coupe

Le FC Bassecourt ne vivra pas les joies de la coupe la saison prochaine. Il a perdu 2-1 après prolongation contre La Sarraz-Eclépens samedi après-midi aux Grands-Prés à l’occasion du deuxième et dernier tour qualificatif de 1re Ligue pour la prochaine Coupe de Suisse. La rencontre a débuté avec quelques incursions sans grand danger de part et d’autre. Les visiteurs ont pris le dessus après une vingtaine de minutes de jeu en s’offrant plusieurs occasions, mais la défense et le portier Cyril Schwendimann sont restés vigilants avec notamment un double arrêt à la 24e. Le FCB a repris quelques couleurs en fin de première mi-temps et est même passé tout proche de prendre l’avantage sur la dernière occasion, mais Schadrac Nkusu a vu sa reprise de la tête filer à quelques centimètres du poteau gauche. La seconde période s’est montrée assez calme, mais les Vadais se sont faits très peur dans le temps additionnel. Heureusement, Cyril Schwendimann a réalisé une nouvelle parade décisive pour offrir les prolongations à son équipe.





La rencontre s’est emballée en prolongations

Les Jurassiens ont concédé l’ouverture du score à la 96e minute après une reprise en demi-volée de 25 mètres contrée par le malchanceux Besir Jashari. Les hommes de Lulzim Hushi ont immédiatement réagi. Ils ont égalisé dans la foulée grâce à Léo Moine après un cafouillage dans la surface vaudoise. Malheureusement, Bassecourt a une nouvelle fois craqué à la 114e minute. Les visiteurs ont marqué le but de la victoire après une bonne virée sur le flanc droit repris de la tête par un attaquant esseulé. Le FC Bassecourt a poussé en fin de match pour égaliser et s’offrir une séance de tirs au but, mais le score n’a plus bougé. /cra