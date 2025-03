Des Jurassiens en embuscade en 2e ligue de football

Après ceux de 2e ligue interrégionale, ce sont aux footballeurs de 2e ligue de rechausser les crampons. Le championnat reprend ce week-end, alors qu’en 3e ligue, les choses sérieuses recommencent la semaine prochaine. Les enjeux dans les différents groupes sont encore multiples.

Trois équipes jurassiennes sont dans la course à la promotion en 2e ligue interrégionale. Il s’agit de Porrentruy, 2e à seulement deux petits points du leader Oberdiessbach, d’Haute-Ajoie, 3e, et de Diaspora, 4e, qui eux comptent tous deux cinq longueurs de retard. Tout reste donc encore jouable.







Une lutte pour une place en 2e ligue la saison prochaine

La lutte s’annonce également serrée dans le fond, puisque Moutier, qui se situe juste au-dessus de la zone de relégation, ne compte que trois points d’avance sur ses poursuivants, dont fait partie Courrendlin-Courroux.

Et les prétendants à leur place en 2e ligue sont nombreux à l’échelon inférieur, puisque dans le groupe 6, Alle et Val Terbi sont les mieux placés avec un avantage de deux points pour les Ajoulots qui sont en tête. Attention tout de même, car Vicques, Boncourt, Develier ou encore Glovelier sont dans le rétroviseur avec entre quatre et sept longueurs de retard. /lge