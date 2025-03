Le FC Bassecourt se donne de l’air

Le FC Bassecourt prend de la marge par rapport à la barre en 1re Ligue de football. Bien que privés de leur capitaine Axel Gester et de Kenzo Brêchet, les footballeurs vadais ont pris la mesure de Rotkreuz 3-1, mercredi soir, aux Grands-Prés. Ce succès permet aux hommes de Lulzim Hushi de prendre provisoirement huit points d’avance sur la barre, avant de défier dimanche une autre équipe de bas de tableau, la réserve du FC Thoune.





Une première mi-temps à sens unique

Il n’y a pas eu match dans le premier acte de cette rencontre. Largement supérieurs, les Vadais ont logiquement dominé les débats face à une équipe tout simplement inexistante. Reste que le FCB a cruellement manqué de réalisme et n’a trouvé la faille qu’une fois, une réussite de l’intenable Siyar Batgi, meilleur homme sur le terrain. Avant cette réussite de la demi-heure de jeu, les Jurassiens ont raté plusieurs grosses occasions, notamment quand David Neto Dias a perdu son face-à-face et quand Quentin Bourquard, en très bonne position, a manqué son affaire. Les Alémaniques, eux, n’ont pas adressé le moindre tir en direction de la cage de Cyril Schwendimann avant la 51e minute de jeu.





Et Quentin Bourquard nettoya la lucarne pour donner de l’air au FCB…

Bien que largement supérieure, la troupe « jaune et noir » n’a donc pas su se donner de l’air. Menacés par la relégation, les Alémaniques ont quant à eux affiché un visage plus conquérant après le thé. Après deux occasions, ils sont parvenus à égaliser sur corner peu après l’heure de jeu. Le FCB n’a toutefois pas laissé planer le doute et a repris l’avantage dans la foulée sur une tête de David Neto Dias. Dix minutes plus tard, c’est le milieu de terrain Quentin Bourquard qui a permis aux Jurassiens de finir le match sereinement en marquant la troisième réussite d’un tir magistral pris à 25 mètres. Un « Sonntagsschuss » aussi splendide que libérateur : « Il fallait la gagner celle-là », reconnaît celui qui a inscrit sa première réussite à cet échelon, en soulignant la bonne réaction de son équipe après l’égalisation alémanique en deuxième période. /mle