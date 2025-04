Un engouement qui grimpe avant le derby jurassien de 1re Ligue

Un derby de 1re Ligue de football entre deux équipes au coude-à-coude. Le FC Bassecourt reçoit le FC Courtételle dimanche à 14h30. Les deux formations occupent les 7e et 8e places du classement avec 34 points toutes les deux et cinq points de retard sur les deux premiers rangs. Pour parler de ce derby, « La Matinale » recevait ce vendredi les deux milieux de terrain Quentin Bourquard du FCB et Nathan Ducommun du FCC. « Il y a de la bonne excitation », affirme le joueur de Bassecourt qui n’a pas eu l’occasion de fouler la pelouse lors du match aller et qui espère avoir ses premières minutes dans un derby de 1re Ligue. Nathan Ducommun a lui vécu de nombreux match de ce type que ce soit avec Courtételle, Bassecourt ou Delémont. « Ce sont toujours des matches importants pour nous. On a envie de montrer qui est le plus fort de cette catégorie dans le canton. En plus, il y a toujours une bonne affluence », explique-t-il.