Le FC Moutier mise sur Jérémy Berberat pour décrocher son maintien

Le FC Moutier fait confiance à son ancien joueur Jérémy Berberat pour assurer la mission maintien en 2e ligue de football. Le club prévôtois communique ce mardi l’arrivée du Vadais en tant qu’entraineur principal de son équipe fanion pour succéder à Frédéric Burger remercié vendredi dernier après six matches sans victoire. L’ancien attaquant avait quitté le FCM à la fin du 1er tour pour diriger la réserve des SR Delémont qui milite en 3e ligue. Quelques mois plus tard, il est donc de retour au stade de Chalière avec l’objectif d’éviter la descente. Le FC Moutier est actuellement premier relégable du groupe Jura-Seeland de 2e ligue. A six journées de la fin du championnat, il occupe le 12e rang avec 15 points au compteur et accuse un retard de trois unités sur Herzogenbuchsee qui est juste au-dessus de la barre. Pour assurer sa mission, le Vadais sera secondé par Davy Stadelmann qui conserve son poste d’entraineur-assistant.





Trois matches à six points et deux gros morceaux

Le FC Moutier affrontera trois concurrents directs au maintien dans la dernière ligne droite. Jérémy Berberat, qui a été dans le passé entraineur-joueur au FC Franches-Montagnes, dirigera son premier match dimanche à Besa, 13e, et qui compte le même nombre de points que les Prévôtois. Le FCM recevra ensuite le leader Diaspora et se rendra chez la lanterne rouge Orpond avant d’accueillir le premier non-relégable Herzogenbuchsee. Il ira aussi à Kirchberg, qui lutte pour le titre et la montée, et terminera sa saison à domicile contre Worb, actuel 8e de la hiérarchie. /comm-nmy