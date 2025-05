Le danger plane au-dessus des SR Delémont

Les SR Delémont vivent des heures difficiles… la première équipe du club jurassien qui milite en Promotion League de football est relégable au moment d’aller défier la lanterne rouge Baden samedi après-midi à 16h. Les « jaune et noir » comptent un point d’avance sur les Argoviens et sont à égalité avec la première équipe non-relégable, la réserve du FC Lugano. Après la déroute du week-end dernier contre les Tessinois justement et cette défaite 5-1 à La Blancherie, les SRD doivent impérativement se remobiliser pour les trois derniers matches de la saison.

Delémont dispose de trois matches, trois rencontres de la dernière chance pour sauver sa peau en troisième division. Le maintien devrait se jouer entre les footballeurs de la capitale jurassienne, Baden, Lugano M21, Bavois et Zurich M21. L’entraîneur Anthony Sirufo a confirmé à RFJ que la semaine d’entraînements avait été « très bonne » et que les joueurs avaient pris conscience de la situation. Le Tricolore titularisera samedi « des joueurs prêts à mettre leur individualité de côté pour mettre en avant l’équipe ». « Les meilleurs joueurs sont ceux qui pensent à leurs coéquipiers », renchérit l’homme fort de La Blancherie qui pointe du doigt certains éléments qui ont joué égoïstement pour la galerie dimanche passé, faisant preuve d’un mauvais état d’esprit. Si Anthony Sirufo indique qu’aucune mesure n’a été prise à l’interne, il semble prêt à faire des choix forts dans cette dernière ligne droite. Car l’heure est grave au moment d’aller à Baden, puis de recevoir Breitenrain et de se rendre encore à Brühl. Mais rien n’est perdu, les SRD ont encore leur destin en main… aux belles paroles, il faut désormais ajouter les actes.