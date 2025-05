Michel Kohler : « Est-ce qu’on est reparti pour un cycle FC Bâle ? »

Bâle a passé une nuit de liesse, et on ne parle pas de l’Eurovision mais bien du 21e titre du FC Bâle, officiel depuis dimanche après le match nul entre Servette et Young Boys. Les Rhénans sont sacrés à trois journées de la fin du championnat de Super League de football. Pour décrypter ce premier titre bâlois depuis 2017, le Jurassien Michel Kohler qui a été préparateur physique et responsable de la relève de 2009 à 2015 au FC Bâle a décrypté ce titre dans « La Matinale ». Cette victoire porte notamment la patte de l’entraîneur Fabio Celestini. « La grande force de Fabio, c’est d’avoir pu convaincre son président de ne pas faire des changements incessants de joueurs. La stabilité du groupe a permis de pouvoir travailler sur la saison », explique Michel Kohler qui évoque ensuite l’autre homme fort de la saison : « La venue de Xherdan Shaqiri, c’était un petit peu un pari. Pour ce joueur, se retrouver dans son environnement familial, se sentir bien, et la gestion par Fabio Celestini a été bonne ». /mmi