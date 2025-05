Moutier-Diaspora, un derby à enjeux

Un match, deux destins, beaucoup d’enjeu : le FC Moutier accueille le FC Diaspora dimanche en 2e ligue de football. Au regard du classement, ce sont les opposés qui s’affrontent : les Aigles vadais sont en tête de la hiérarchie avec un point d’avance sur leur dauphin Kirchberg. De leur côté, les Prévôtois sont avant-derniers et comptent six points de retard sur la barre. Il reste cinq journées avant la fin de la saison, on entre donc dans le « money time » pour reprendre une expression anglaise bien connue dans le monde du sport.

Depuis la reprise du championnat en mars, les deux équipes suivent des dynamiques opposées. Diaspora a gagné sept de ses huit rencontres disputées en 2e ligue et s’est qualifié pour la finale de la Coupe jurassienne. Moutier n’a pas gagné le moindre match et n’a engrangé que trois points en championnat. L’équipe prévôtoise navigue en eaux troubles et a remercié son entraîneur Frédéric Burger dernièrement pour rappeler son ancien joueur Jérémy Berberat. L’ancien attaquant doit réaliser un petit miracle à la tête du FCM pour éviter une culbute en 3e ligue.





Pas de drame à Moutier, tout à gagner à Diaspora

Si le spectre de la relégation est bien là, on ne va pas abdiquer avant l’heure en Prévôté : « On a envie de garder confiance tant qu’il y aura des points à prendre », affirme Sebastian Marchand, le directeur sportif du FCM, bien conscient que « la tâche sera ardue ». Il veut toutefois se baser sur un groupe de jeunes joueurs de qualité pour y croire encore. Groupe qui aura parfois péché par naïveté cette saison. Sebastian Marchand estime que ses joueurs se sentent concernés par la situation difficile du club et qu’ils doivent « se servir de cette frustration et de cette déception pour sortir de cette spirale négative ». Alors qu’une relégation devient un scénario de plus en plus crédible, le directeur sportif prévôtois ne veut pas en faire tout un drame. Quelle que soit l’issue de la saison, il a la conviction que le FC Moutier « se relèvera ».

En face, les mines et le moral sont meilleurs. Diaspora est passé d’une saison très compliquée l’an dernier à un exercice rayonnant. Le président du club Berat Iljazi pense connaître les raisons de ce rebond : « On a gardé le même noyau de joueurs. On a une très bonne ambiance d’équipe, une très bonne cohésion. C’est vraiment le mental des joueurs et la bonne ambiance du vestiaire qui font qu’on est en haut », souligne-t-il. Le dirigeant est aussi bien conscient que son équipe dispose d’individualités d’un niveau supérieur capables de faire la différence à tout moment, en particulier dans les matches compliqués. /mle