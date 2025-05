Meriame Terchoun en visite à Delémont avant l’Euro

« J’espère que les stades seront pleins, ça va être incroyable. Je pense que ce seront des moments que l’on n’oubliera jamais ». La Suisse devra affronter la Norvège, l'Islande et la Finlande en phase de groupe, un tirage a priori abordable alors que la sélection féminine n'a encore jamais franchi le premier tour d'un Euro jamais encore dans son histoire. La Suisse se sait attendue, mais Meriame Terchoun ne redoute pas trop la pression pour le moment.





« On doit avoir confiance en nous, il faut rêver »

« Non parce qu’on sait de quoi on est capable. On a une équipe très intéressante avec différents types de joueuses et une mixité de génération. On a un groupe abordable, mais je ne veux pas être comme les Suisses typiques qui disent qu’on serait contentes avec un quart de finale. Je veux être ambitieuse, aller plus loin. On doit avoir confiance en nous, il faut rêver », lance sans détour l’attaquante dijonnaise. L’équipe de Suisse jouera ses matchs de groupe à Bâle, Berne et Genève. Elle affrontera avant cela la République tchèque en amical, puis la Norvège et la France en Ligue des Nations. /jpi