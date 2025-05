Le FC Moutier est relégué

La cuvée 2024-2025 qui touche à sa fin va marquer le football prévôtois. Le FC Moutier terminera l’exercice sous la barre, c’est acté depuis mercredi soir et la défaite 4-2 à Chalière contre Herzogenbuchsee. Trop inconstante, trop peu efficace, trop fragile défensivement, la première équipe du FCM évoluera donc en 3e ligue la saison prochaine après un exercice totalement manqué, malgré un recrutement que le grand public pensait ambitieux. Le club aura donc deux équipes dans la même catégorie de jeu à partir du mois d'août. La mayonnaise n’aura pas pris à Chalière et le récent changement d’entraîneur (ndlr : Jérémy Berberat est arrivé il y a quelques semaines) n’aura pas apporté le sursaut escompté. A deux journées de la fin du championnat, Moutier pointe à l’avant-dernier rang du classement avec seulement 18 points. Les hommes de Jérémy Berberat ont neuf points de retard sur Herzogenbuchsee, le premier non-relégable, et six unités de retard sur l’équipe qui les précède au classement Besa Bienne. /mle