Aurore Marchand : « C’est une énorme déception »

Le FC Moutier n’évoluera plus en 2e ligue de football et cette issue est « un crève-cœur » pour la présidence du club. La formation prévôtoise a concédé la défaite de trop mercredi soir à Chalière. Au classement, elle occupe l’avant-dernière place avec 18 points et compte 9 unités de retard sur le premier non-relégable à deux journées de la fin du championnat. Le FCM est ainsi assuré d’être relégué en 3e ligue. La présidente du club prévôtois, Aurore Marchand a réagi au micro de RFJ vendredi à la suite de cette déconvenue. Elle exprime logiquement sa déception : « C’est un peu à l’image de la saison qu’on a faite, mais émotionnellement c’était très compliqué ». Aurore Marchand, élue à ce poste en septembre dernier, estime que cette équipe a manqué « d’esprit et d’envie pour se battre pour ce maillot » dans la lutte contre la relégation. Le FC Moutier se retrouve ainsi dans une situation assez particulière. Il comptera deux équipes en 3e ligue la saison prochaine. Le club « va garder une première équipe dans les mêmes conditions qu’en 2e ligue pour essayer de remonter dès l’année prochaine ». /fwo